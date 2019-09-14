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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.

14 Eylül 2019 Cumartesi 19:02
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada sağ taraftan Caiçara’nın sol tarafa yerden çıkardığı pasta Visca ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Visca’nın yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


60. dakikada sol taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Demba Ba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


74. dakikada Aleksic’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Visca’nın sert şutunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


77. dakikada Visca’nın ara pasında Clichy, ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Clichy’nin içeri çevirdiği topa Aleksic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


83. dakikada Hakan Arslan’ın ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Yatabare, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlağı auta gönderdi.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Arda Kardeşler xx,Erdinç Sezertam xx, İbrahim Bozbey xx


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx (Azubuike dk. 69 x), Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx (Gökhan İnler dk. 46 x), Mahmut xx, Visca xx, Robinho xx (Ba dk. 46 x), Aleksic xx, Crivelli xx


Yedekler: Volkan Babacan, Guldbrandsen, Arda, Aziz Eraltay, Ponck, Kerim, Uğur


Teknik Direktör: Okan Buruk


Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Caner xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Cofie xx,Erdoğan xx (Andrade dk. 60 x), Emre Kılınç xx, Mert Hakan Yandaş xx (Traore dk. 73 x), Yatabare xx (Kone dk. 84 ?)


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Papp, Vieira, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Volkan Eğri


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Yatabare (dk. 39) (Demir Grup Sivasspor), Visca (dk. 54) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Mahmut, Ba (Medipol Başakşehir) Emre Kılınç, Uğur Çiftçi (Sivasspor)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 19:02
  1. doğa

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