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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in 2.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:13
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in 2. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:13
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