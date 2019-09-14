Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig’in 4.
14 Eylül 2019 Cumartesi 17:34
Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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