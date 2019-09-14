Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı) Süper Lig’in 4.

Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Demir Grup Sivasspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Crivelli’nin pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Aleksic’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’dan oyun alanına geri döndü.

26. dakikada Caiçara’nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

27. dakikada Mahmut’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’dan döndü.

39. dakikada ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Hakan’ın pasındaceza sahası içi sağ çaprazında Yatabare’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler xx,Erdinç Sezertam xx, İbrahim Bozbey xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Mahmut xx, Visca xx, Robinho xx, Aleksic xx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan Babacan, Guldbrandsen, Arda, Ba, Aziz Eraltay, Ponck, Kerim, Uğur, Azubuike, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Caner xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Cofie xx,Erdoğan xx, Emre Kılınç xx, Mert Hakan Yandaş xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Kone, Papp, Andrade, Vieira, Traore, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Volkan Eğri

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Yatabare (dk. 39) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Mahmut (Medipol Başakşehir)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.