0553 313 94 23

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:52
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Demir Grup Sivasspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada Crivelli’nin pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Aleksic’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’dan oyun alanına geri döndü.


26. dakikada Caiçara’nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.


27. dakikada Mahmut’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’dan döndü.


39. dakikada ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Hakan’ın pasındaceza sahası içi sağ çaprazında Yatabare’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Arda Kardeşler xx,Erdinç Sezertam xx, İbrahim Bozbey xx


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Mahmut xx, Visca xx, Robinho xx, Aleksic xx, Crivelli xx


Yedekler: Volkan Babacan, Guldbrandsen, Arda, Ba, Aziz Eraltay, Ponck, Kerim, Uğur, Azubuike, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Caner xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Cofie xx,Erdoğan xx, Emre Kılınç xx, Mert Hakan Yandaş xx, Yatabare xx


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Kone, Papp, Andrade, Vieira, Traore, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Volkan Eğri


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Yatabare (dk. 39) (Demir Grup Sivasspor)


Sarı kart: Mahmut (Medipol Başakşehir)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte annelerin nelere gücünün yettiğini gösteren video!
    1. İşte annelerin nelere gücünün..
    2. "İslam devletleri parçalanmışlığa..
    3. Bayarslan: “Çok pozisyon bulduk,..
    4. M. Kemal'e 'mülteci' dediği için..
    5. Babasıyla aynı kaderi paylaşan şehit..
    6. Konya'da çekiciyle kamyonet çarpıştı:..
    7. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    8. Batman’da şehitlere saygı teröre lanet..
    9. Şanlıurfa’da arazi kavgası: 5 yaralı
    10. Sular çekilince binlerce balık telef..
    11. Kurtuluş coşkusu 97. yılında
    12. Türk Yıldızları nefesleri kesti
    13. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan,..
    14. 180 kilo patlayıcı madde imha edildi
    15. Yabancı üniversite öğrencileri..
    16. Prof. Dr. Bingür Sönmez Özel Atakent..
    17. İstanbul Esenyurt'ta yangın: Çok..
    18. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye..
    19. Nihat Özdemir ve Şenol Güneş,..
    20. Aksaray’da şiddetli yağış hayatı felç..
    21. Eski başkanın evlat acısı
    22. Karesi Belediyesi Şehitlik Kavşağını..
    23. Takım elbisesiyle tezgah başına geçip,..
    24. Konya’da kamyonet ile hafriyat kamyonu..
    25. Komşular arkasından "inşallah..
    26. Diyarbakır’da eylem yapan aileler, HDP..
    27. Mezarlıktaki fotokapana çakal ve..
    28. Salihli Belediyespor sezonu kurban..
    29. Türk Kızılay gönüllülerinden..
    30. Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...