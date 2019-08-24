0553 313 94 23

Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:47
Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, taraftarı önünde Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Vedat ve Dirar’ın golleriyle 2-1 kazanarak puanını 6’ya yükseltti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu kapan Azubuike, uzak köşedeki Visca’ya ortaladı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.


61. dakikada Arda Turan’ın ara pası sonrasında savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Altay’la karşı karşıya kalan Visca, çok net pozisyonda Altay’ı geçemedi. Genç kaleci 2 hamlede topa sahip oldu.


64. dakikada kazanılan korner atışını soldan Emre Belözoğlu kullandı. Penaltı noktası üzerinde Ozan Tufan kafayı vurdu ancak kaleci Mert topu kontrol etti.


74. dakikada Furkan’ın soldan ortasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Mossoro’da kaldı. Bu futbolcunun pasında Visca topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


77. dakikada Tolga Ciğerci sağdan uzun bir pas gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan Vedat Muriqi bekletmeden vurdu ve eşitliği getiren isim oldu. 1-1


79. dakikada Visca’nın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Mossoro yerden vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.


81. dakikada 2 rakibinden sıyrılan Visca ceza sahasına yerden ortaladı. Savunmadan önce Furkan şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı gitti.


83. dakikada Emre’nin kullandığı korner atışında kaleci Mert topu yumrukladı ancak meşin yuvarlak kısa düştü. Zajc bekletmeden vurdu ancak top az farkla auta çıktı.


90+3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi’nin sağdan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Dirar kafayı vurdu ve Fenerbahçe’yi öne geçiren isim oldu. 1-2



Stat: 3. İstanbul


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


M.Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Vieira xx, Chedjou xx, Aziz Behich xx, Azubuike xxx, Mossoro xx, Visca xxx, Arda Turan xx (Furkan dk. 66 xxx), Elia x (Kerim Frei dk. 29 xx), Crivelli xxx (Guldbrandsen dk. 78 x)


Yedekler: Volkan, Demba Ba, Soner, Ponck, Uğur Uçar, Robinho, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Fenerbahçe: Altay xxx, Ozan xxx, Jailson xx, Zanka xx, Dirar xxx, Emre xxx, Tolga Ciğerci xx (Alper dk. 90+1 ?), Deniz x (Zajc dk. 73 xx), Kruse xx, Rodrigues x (Ferdi dk. 55 xx), Vedat xxx


Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Sadık, Allahyar, Murat Sağlam, Abdulcebrail


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Crivelli (dk. 32) (M.Başakşehir), Vedat (dk. 77), Dirar (dk. 90+3) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Okan Buruk (Teknik direktör) (M.Başakşehir)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ağustos 2019
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ağustos 2019
    2. Futbol: Süper Lig
    3. Süper Lig: Alanyaspor: 4 - Kasımpaşa:..
    4. TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Fatih..
    5. Ürdün'de sigara protestosu
    6. Fenerbahçe son dakikada güldü
    7. Futbol: TFF 1. Lig
    8. Fenerbahçe, Başakşehir'i uzatmalarda..
    9. Emre ile Arda 3226 gün sonra karşı..
    10. Süper Lig: M.Başakşehir: 1 -..
    11. Futbol: Süper Lig
    12. Okan Buruk’a sarı kart!
    13. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli..
    14. Sapkınların sıradaki hedefi eşcinsel..
    15. Ç.Rizespor- Sivasspor maçı ne zaman..
    16. Antalyaspor'un bilet geliri Emine..
    17. Köstence'de "Türkart Yemek ve Kültür..
    18. Başbakan Şahid'in adının Karvi'nin..
    19. Ramil Guliyev, Paris'te ikinci oldu
    20. Yemen hükümetinden BM'ye caydırıcı..
    21. Başakşehir- Fenerbahçe maç sonucu kaç..
    22. Seydikemer’de iki otomobil kafa kafaya..
    23. İngiliz golcü Daniel Sturridge,..
    24. Samsun’da koca dehşetinin ayrıntıları
    25. Antalyaspor, Denizlispor maçına hazır
    26. Voleybol: Hazırlık maçı
    27. Emine Bulut’un annesinden, olay anı..
    28. Trabzonspor'un yeni transferi..
    29. Alanyaspor- Kasımpaşa maç sonucu kaç..
    30. Manavgat’ta 48 yaşındaki marketçi, 13..
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Kültür ve Turizm Bakanı'nın Genel Müdür olarak atadığı Nalan Apa'dan Çavuşoğlu'na ağır hakaret!
    Kültür ve Turizm Bakanı'nın Genel Müdür olarak atadığı Nalan Apa'dan Çavuşoğlu'na ağır hakaret!
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Sol medya Ahmet Gülümseyen'in 'dövme' uyarısından rahatsız oldu
    Sol medya Ahmet Gülümseyen'in 'dövme' uyarısından rahatsız oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Esed'in danışmanından küstah tehdit! 'Türk noktalarını imha edebiliriz'
    Esed'in danışmanından küstah tehdit! 'Türk noktalarını imha edebiliriz'