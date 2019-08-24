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Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:43
Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Edin Visca, topu direkt olarak kaleye gönderirken, kaleci Altay son anda kornere çıkardı.


10. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu yine Edin Visca kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Chedjou kafayı vurdu ancak kaleci Altay topa sahip oldu.


16. dakikada Deniz Türüç’ün soldan yaptığı ortada savunmanın arkasına hareketlenen Vedat Muriqi’nin vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


31. dakikada Kruse’nin soldan yaptığı ortada Deniz Türüç topa bekletmeden vururken, meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.


32. dakikada Başakşehir çok hızlı çıktı. Mert Günok’un uzun pasına hareketlenen Crivelli, Jailson’dan sıyrıldıktan sona son çizgiye indi. Bu futbolcu topa kayarak müdahale etmek isteyen kaleci Altay’ın üzerinden çok şık şekilde aşırtarak topu ağlara gönderdi. 1-0


43. dakikada Emre Belözoğlu, savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç’e çıkardı. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Vedat’a aktardı. Vedat Muriqi yerden bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi. Ancak VAR uyarısıyla Deniz’in ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.



Stat: 3. İstanbul


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


M.Başakşehir: Mert xx, Caiçara xxx, Vieira xxx, Chedjou xxx, Aziz Behich xxx, Azubuike xx, Mossoro xx, Visca xxx, Arda Turan xxx, Elia xx (Kerim Frei dk. 29 xx), Crivelli xxx


Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Demba Ba, Soner, Furkan, Ponck, Uğur Uçar, Robinho, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Fenerbahçe: Altay xxx, Ozan xx, Jailson x, Zanka xx, Dirar x, Emre xx, Tolga Ciğerci xx, Deniz xx, Kruse x, Rodrigues x, Vedat xx


Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Ferdi, Sadık, Allahyar, Zajc, Alper, Murat Sağlam, Abdulcebrail


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Crivelli (dk. 32) (M.Başakşehir)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:43
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