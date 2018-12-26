Süper Lig maçlarını statta izleyenler yüzde 10 arttı





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonun ilk yarısında statlardaki seyirci, yüzde 10 arttı.

Passolig verilerine göre Süper Lig'in 17 haftasındaki 153 maçı 2,1 milyon kişi statlardan izledi. Ligdeki seyirci ortalaması da 14 bine yaklaştı.

Geçen sezonun ilk 17 haftasında 12 bin 638 olan ligin seyirci ortalaması, bu sezon yüzde 10 artışla 13 bin 884'e yükseldi. 2017-2018 futbol sezonunun ilk yarısında 1,9 milyon sporsever lig maçlarını statlarda izlerken, 2018-2019'da statlardaki seyirci sayısı 2,1 milyona ulaştı.





- Fenerbahçe'nin seyirci ortalaması yüzde 20 arttı





Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'nin, buna rağmen seyirci ortalamasını yükseldi.

Geçen sezon 17 maçlık bölümde 29 bin 764 seyirci ortalamasıyla oynayan sarı-lacivertli ekip, 2018-2019'da sayıyı 35 bin 801'e çıkardı. Fenerbahçe, böylece seyirci ortalamasını yüzde 20 oranında artırdı.





- Trabzonspor tribünlerinden yüzde 14'lük artış





Bir önceki sezonun ilk 17 haftasında seyirci ortalaması 24 bin 108 olan Trabzonspor, bu sezon seyirci ortalamasını yüzde 14 oranında artırarak 27 bin 486'ya ulaştırdı.

Bordo mavili ekibin en fazla seyircili iç saha maçı ise 13. haftadaki Fenerbahçe maçı oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünlerde 36 bin 934 kişi izledi.





- Galatasaray, Passolig Kart Ligi'nde zirveyi korudu





Passolig Kart ligindeki sayı 4,3 milyonu geride bırakırken, ilk yarıyı 5. sırada bitiren Galatasaray 839 bin 292 ile liderliğini korudu.

Sarı-kırmızılı ekibi, 785 bin 208 Passolig Kart adedi ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş 700 bin 988 ile üçüncü, Trabzonspor ise 247 bin 812 ile dördüncü sırada yer aldı.





- Cep telefonu ile maça giriş oranı yüzde 20





Süper Lig maçlarını statlarda izleyen taraftarların yüzde 20'si maçlara Passo Mobil Uygulaması'nı kullanarak cep telefonları ile giriş yaptı.

"Dört büyüklerin" taraftarlarının cep telefonu ile maça giriş yapma oranı yüzde 28 olurken, yüzde 19'luk oranla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisaspor ligin mobil uygulamayı en fazla kullanan diğer takımları oldu.





- Mobil ve web sitesinden bilet alım oranı yüzde 76





Ligin ilk 17 haftasında maç bileti satın alan taraftarların yüzde 76'sı biletlerini passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden alırken, maç günü gişeden bilet alma oranı yüzde 5,7 ile sınırlı kaldı.

Passo.com.tr üzerinden en çok bilet alan takım taraftarları sırasıyla Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray olurken, Passo Mobil Uygulaması'ndan en çok bilet alanlar Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u bu alanda Trabzonspor ve MKE Ankaragücü taraftarları takip etti.



