Süper Lig maçları hangi kanalda 2018-2019? TFF 1. Lig maçları hangi TV'de?

Süper Lig’de 2018-2019 sezonu için geri sayım sürerken, lig maçlarının hangi kanallarda yayınlanacağı son dakika ile belli oldu. Buna göre, Spor Toto Süper Ligi Digitürk’te, Ziraat Türkiye Kupası ise A Spor da yayınlanacak.

Lig maçlarının hangi kanallarda yapılacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmasa da kulis bilgilerine göre, Spor Toto 1. Lig Digitürk platformunda yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası Turkuaz Medya bünyesinde A Spor ve yan kanallarında yayınlanacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Tivibu platformunda yayınlanacak. Premier Lig; S Sport'tan yayınlanacak. Portekiz Süper Ligi S Sport'tan yayınlanacak. Hollanda Eredivisie S Sport'tan yayınlanacak. İngiltere Championship Bein Sports'tan yayınlanacak. NBA Amerikan Basketbol Ligi, NBA TV ve S Sport'tan yayınlanacak. Belçika Jupiler League, S Sport'tan yayınlanacak. İspanya La Liga Digitürk platformunda yayınlanacak. Fransa Ligue 1 Digitürk platformunda yayınlanacak. İtalya Serie A Digitürk platformunda yayınlanacak.