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Resmi açıklama geldi! Süper Lig maçları artık şifresiz

Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşu olan beIN Sports, sürpriz bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre; Lig maçları 31 Ocak'a kadar şifresiz izlenebilecek.

27 Aralık 2018 Perşembe 17:41
Resmi açıklama geldi! Süper Lig maçları artık şifresiz

beIN Sports'ta Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak.

Digitürk'ün platformunda yer alan beIN Sports kanallarında futbol heyecanı milyonları ekran başına kilitliyor. Üyelikle izlenen Süper Lig maçları için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Digitürk'ten yapılan açıklamada; beIN Sports kanallarının 31 Ocak'a kadar şifresiz olarak izlenebileceği duyuruldu.

Yani; Süper Lig'de ikinci yarıda oynanacak 18. hafta ve 19. hafta maçları, şifresiz olarak beIN Sports'tan izlenebilecek. Ancak bunun için mevcut bir Digitürk aboneliğinizin olması gerekmektedir.

Süper Lig'de hangi maçlar şifresiz izlenecek?

18. hafta fikstürü

Akhisar - Beşiktaş
Galatasaray - MKE Ankaragücü
Bursaspor - Fenerbahçe
Trabzonspor - Başakşehir
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
A.Alanyaspor - Sivasspor
Erzurumspor - Atiker Konyaspor
Antalyaspor - Kayserispor
Yeni Malatyaspor - Göztepe

19. hafta fikstürü

Beşiktaş - Erzurumspor
Göztepe - Galatasaray
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
Sivasspor - Trabzonspor
Kayserispor - Bursaspor
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
Başakşehir - Kasımpaşa
Ankaragücü - A.Alanyaspor
Çaykur Rizespor - Akhisar

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:41
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. SÜPER LİG Haberleri
  12. SÜPER LİG
  13. beIN Sports kanalları
  14. beIN Sports
  15. Digitürk

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