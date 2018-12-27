Resmi açıklama geldi! Süper Lig maçları artık şifresiz

beIN Sports'ta Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak.

Digitürk'ün platformunda yer alan beIN Sports kanallarında futbol heyecanı milyonları ekran başına kilitliyor. Üyelikle izlenen Süper Lig maçları için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Digitürk'ten yapılan açıklamada; beIN Sports kanallarının 31 Ocak'a kadar şifresiz olarak izlenebileceği duyuruldu.

Yani; Süper Lig'de ikinci yarıda oynanacak 18. hafta ve 19. hafta maçları, şifresiz olarak beIN Sports'tan izlenebilecek. Ancak bunun için mevcut bir Digitürk aboneliğinizin olması gerekmektedir.

Süper Lig'de hangi maçlar şifresiz izlenecek?

18. hafta fikstürü

Akhisar - Beşiktaş

Galatasaray - MKE Ankaragücü

Bursaspor - Fenerbahçe

Trabzonspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

A.Alanyaspor - Sivasspor

Erzurumspor - Atiker Konyaspor

Antalyaspor - Kayserispor

Yeni Malatyaspor - Göztepe

19. hafta fikstürü

Beşiktaş - Erzurumspor

Göztepe - Galatasaray

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

Sivasspor - Trabzonspor

Kayserispor - Bursaspor

Atiker Konyaspor - Antalyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

Ankaragücü - A.Alanyaspor

Çaykur Rizespor - Akhisar