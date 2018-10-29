Süper Lig maç sonuçları 10. hafta maçları sonrası takımların puanları

Süper Lig’in 10. Hafta maçlarının ardından takımların puan durumları ne oldu? Evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor, 5 maç sonra kazandı. Son 4 haftadır 3 puan kazanamayan Fenerbahçe Ankaragücü maçında 3-1 yenilen sarı kanaryalar galibiyet hasretini sürdürdü. Galatasaray Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilerek liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir’e bıraktı. İşte Süper Lig 10. Hafta maç sonuçlarına göre ligde puan durumu…