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Süper Lig maç sonuçları 10. hafta maçları sonrası takımların puanları

Süper Lig’in 10. Hafta maçlarının ardından takımların puan durumları ne oldu? Evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor, 5 maç sonra kazandı. Son 4 haftadır 3 puan kazanamayan Fenerbahçe Ankaragücü maçında 3-1 yenilen sarı kanaryalar galibiyet hasretini sürdürdü. Galatasaray Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilerek liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir’e bıraktı. İşte Süper Lig 10. Hafta maç sonuçlarına göre ligde puan durumu…

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:04
Süper Lig maç sonuçları 10. hafta maçları sonrası takımların puanları

Süper Lig’in 10. Hafta maçlarının ardından takımların puan durumları ne oldu? Evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor, 5 maç sonra kazandı. Son 4 haftadır 3 puan kazanamayan Fenerbahçe Ankaragücü maçında 3-1 yenilen sarı kanaryalar galibiyet hasretini sürdürdü. Galatasaray Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilerek liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir’e bıraktı. İşte Süper Lig 10. Hafta maç sonuçlarına göre ligde puan durumu…

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:04
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Kayseri
  4. Ankara
  5. süper lig puan durumu fikstür
  6. süper lig maçları
  7. süper lig gol krallığı
  8. süper lig takımları
  9. kalan maçlar
  10. süper lig maç özetleri

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