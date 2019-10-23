Denizlispor'un eski başkanı Süleyman Urkay silahla kulüp tesisini bastı

Denizlispor Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkan Ali Çetin, son günlerde konuşulan temlik iddialarına cevap vermek için bir basın toplantısı düzenledi.

Silahla toplantıyı bastı

Basın toplantısının gerçekleştiği esnada eski başkan Süleyman Urkay ile beraberindeki kişiler kulüp binasına geldi. Eski başkan Süleyman Urkay için, "Bankaya gitse kredi vermezler" ifadelerini kullanan Ali Çetin, konuşmasına devam ederken Urkay silahla toplantıyı bastı.

Gözaltına alındılar

Süleyman Urkay ve iki kişinin kulüpte çıkardığı arbedeye güvenlik görevlileri müdahale etti. Silahlı olan Urkay ve beraberindeki iki kişi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.