Süper Lig: Konyaspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 3.31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:19
Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Erdon Daci’nin ceza sahası içinde sağ köşeden havalandırarak gönderdiği topa yükselen Bajic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
72. dakikada Milosevic’in sol çaprazdan kaleyi gören bir açıdan vuruşunda kaleci Boffin topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
75. dakikada Konyaspor atağında rakip takım savunmasına çarparak dönen topla ceza sahası içinde buluşan Miya meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
85. dakikada gönderilen topla savunma oyuncularını aşarak ceza sahası içinde buluşan Mukairu takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx
Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx (Faruku Miya dk. 45 x), Ali Turan (Ali Çamdalı dk. 45 x), Anicic xx, Skubic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx (Mücahit Can Akçay dk. 88 ?), Erdon Daci xx, Jevtovic xx, Bajic xx
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim Ay, Hadziahmetovic, , Alper, Ali Yaşar, Filipovic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx (Tarık Çamdal dk. 76 x), Angelo xx, Bahadır xx, Sangare xx, Doğukan xx (Mukairu dk. 78 xx), Ufuk xx, Aatif xx (Fredy dk. 67 x) Fernando xx, Serdar Özkan xx, Blanco xx
Yedekler: Ferhat, Salih, Chico, Eren Albayrak, Harun, Hakan, Gelson Dala
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Serdar Özkan (dk. 16 pen.), Mukairu (dk. 85) (Antalyaspor), Bajic (dk. 60), Miya (dk. 75) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Blanco, Fernando (Antalyaspor), Jevtovic, Ömer Ali (Konyaspor)
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