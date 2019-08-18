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Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1.

18 Ağustos 2019 Pazar 21:23
Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. hafta maçında Konyaspor konuk ettiği MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Aydın’ın ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Serkan’da kaldı.


55. dakikada Milosevic’in sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği şutu kaleci Korcan kornere çıkardı.


88. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleye yakın bir noktada Mücahit Can Akçay’ın çektiği sert şutta top kaleci Korcan’ın müdahalesiyle yeniden oyun alanına döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx


Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx (Mücahit Can Akçay dk. 73 x), Ali Turan xx, Anicic xx, Skubic xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Erdon Daci xx, Milosevic xx (Ali Yaşar dk. 79 x), Ömer Ali xx, Bajic x,


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim Ay, Ali Çamdalı, Alper, Ali Karakaya, Opanasenko, Filipovic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


MKE Ankaragücü: Korcan xx, Mehmet Sak xx (Cebrail dk. 87 ?), Michal Pazdan xx, Kulusic xx, Kitsiou xx, Sedat xx, Moke xx (Faty dk. 86 ?), İlhan Parlak xx, Canteros xx, Aydın xx (Sadaev dk. 77 x), Orgill xx


Yedekler: Furkan, Yalçın, Alihan, Pinto, Enden, Ahmet Can, Hasan,


Teknik Direktör: Adnan Erkan


Sarı kartlar: İlhan Parlak, Faty (MKE Ankaragücü)

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 21:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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