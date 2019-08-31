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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:13
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Maçın ilk yarısını ev kırmızı-beyazlı ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Sangare’nin sağ çaprazdan ceza sahası içine orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.


14. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Turan’ın müdahalesiyle Serdar Özkan yerde kalırken hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.


16. dakikada topun başına geçen Serdar Özkan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1


27. dakikada orta sahadan Milosevic’in pasında topla buluşan Bajic’in ceza sahası içinde çektiği şut savunmaya çarptı. Geri dönen topu önünde bulan Milosevic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk VAR hakemlerinin Milosevic’in pozisyon başlangıcında orta alanda topa elle müdahale ettiği uyarısı üzerine golü geçersiz saydı.


36. dakikada uzun topla ceza sahası önünde buluşan Balonco’nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx


Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Ali Turan x, Anicic xx, Skubic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx, Erdon Daci xx, Jevtovic xx, Bajic x


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim Ay, Mücahit Can Akçay, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Faruku Miya, Alper, Ali Yaşar, Filipovic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Angelo xx, Bahadır xx, Sangare xx, Doğukan xx, Ufuk xx, Aatif xx, Fernando xx, Serdar Özkan xxx, Blanco xx


Yedekler: Ferhat, Tarık, Salih, Chico, Eren Albayrak, Harun, Fredy, Hakan, Gelson Dala


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Serdar Özkan (dk. 16 pen.)(Antalyaspor)

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:13
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