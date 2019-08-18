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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor’u konuk etti.

18 Ağustos 2019 Pazar 23:48
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Mücadelenin 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Sörloth, kendisine atılan uzun topu Nwakame ile buluşturdu. Nwakame’den tekrar pası alan Sörloth’un sol çaprazdan yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.


74. dakikada Kasımpaşa’nın kazandığı frikikte topun başına geçen Khalili’nin vuruşu kaleci Uğurcan’da kaldı.


82. dakikada sol kanattan Hafes’in açtığı ortaya yükselen Koita’nın kafa vuruşu kaleci Uğurcan’da kaldı.


87. dakikada son çizgiye inen Koita’nın ortasını alan İlhan Depe’nin topun gelişine yatığı sert vuruşu, Uğurcan son anda kornere çeldi.


80. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakame toğu yaydaki Abdülkari’e çıkar. Abdülkadir’İn pasını alan Sörloht’un vuruş üstten auta çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xxx, Fernandes xx, Ben Youssef x, Karim Hafes xxx, Hajradinovic xx (Veysel Sarı dk. 89 ?), Aytaç xxx, Yusuf Erdoğan xx (Mustafa Pektemek dk. 79 ?), Khalili xx, Koita xx, Mame Thiam x (İlhan Depe dk. 69 x)


Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Tobias Heintz, Veigneau, Onur, Furkan, Özgür


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Fernandes xxx, Campi xx, Novak xx, Obi Mikel xx (Abdulkadir Parmak dk. 59 x), Sosa x, Yusuf Sarı xx (Ekuban dk. 58 x), Nwakame xx, Abdülkadir xx (Doğan dk. 89 ?), Sörloth xxx


Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Avdijaj, Fırtacan, Ahmet


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Aytaç Kara (dk. 40) (Kasımpaşa), Sörloth (dk. 34) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Hajradinovic, Fernandes (Kasımpaşa)

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 23:48
  1. doğa

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