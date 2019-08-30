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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

30 Ağustos 2019 Cuma 22:36
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Ankaragücü’ne 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


50. dakikada Mustafa Pektemak sağ kanattan pasında ceza sahası içinde pasını Aytaç’a aktardı. Aytaç’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


78. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Mame Thiam’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.


80. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma’nın ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan’da kaldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Ok xx, Bilal Gören xx


Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Karim Hafez xx, Aytaç x, Khalili xx (Tobias Heintz dk. 76 x), Hajradinovic x, Mame Thiam x, Yusuf Erdoğan x (Ricardo Quaresma dk. 46 xx), Mustafa Pektemek x (İlhan dk. 68 x)


Yedekler: Ramazan, Veigneau, Çağtay, Furkan, Uğurcan, Jorge Fernandes, Özgür Çek


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Ankaragücü: Korcan xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Taigo Pinto xx, Sedat xx (Faty dk. 72 x), Moke xx (Yalçın dk. 86 ?), Aydın xx (Sadaev dk. 64 x), İlhan xx, Canteros xx, Dever Orgill x


Yedekler: Furkan, Cebrail, Alihan, Ahmet Can, Ender, Mehmet, Hasan Kaya


Teknik Sorumlu: Adnan Erkan


Gol: İlhan (dk. 23) (Ankaragücü)


Sarı kartlar: Karim Hafez (Kasımpaşa), Aydın, İlhan, Pinto, Faty, Sadaev (Ankaragücü)

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 22:36
  1. doğa

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