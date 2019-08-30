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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Ankaragücü: 1 (ilk yarı)

Süper Lig’in 3.

30 Ağustos 2019 Cuma 21:31
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Ankaragücü: 1 (ilk yarı)

Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında bulunan Mame Thiam’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Khalili’nin vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


23. dakikada Kitsou’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında arkada direkte iyi yükselen İlhan’ın kafa vuruşunda kaleci Fatih’i aşan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


25. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında arkada direkte topla buluşan Yusuf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.


28. dakikada Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


31. dakikada Ankaragücü savunması topu uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Khalili’nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Korcan’dan dönen topu ceza sahası sol çaprazda alan Hazef’in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya çıktı.


34. dakikada Karim Hafez’in sol kanattan ortasında arkada direkte bulunan Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


36. dakikada Yusuf, Hajradinovic ile paslaşarak ceza sahası girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Ok xx, Bilal Gören xx


Kasımpaşa: Fatih x, Popov xx, Veysel x, Ben Youssef xx, Karim Hafez xx, Aytaç x, Khalili xx, Hajradinovic x, Mame Thiam x, Yusuf Erdoğan xx, Mustafa Pektemek x


Yedekler: Ramazan, Veigneau, Çağtay, Furkan, Uğurcan, Jorge Fernandes, Tobias Heintz, İlhan, Özgür Çek, Ricardo Quaresma


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Ankaragücü: Korcan xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Tiago Pinto xx, Sedat xx, Moke xx, Aydın xx, İlhan xxx, Canteros xx, Dever Orgill xx


Yedekler: Furkan, Yalçın, Cebrail, Alihan, Ahmet Can, Ender, Mehmet, Faty, Hasan Kaya, Sadaev


Teknik Sorumlu: Adnan Erkan


Gol: İlhan (dk. 23) (Ankaragücü)


Sarı kartlar: Karim Hafez (Kasımpaşa), Aydın İlhan (Ankaragücü)

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 21:31
  1. doğa

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