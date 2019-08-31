0553 313 94 23

Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:53
Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3. hafta karşılaşmasında Göztepe, Yukatel Denizlispor’u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.




Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Soner’in sol kanattan ortasında Bergdich’in ters dokunuşu direğe çarparak kornere çıktı.


53. dakikada Gassama’dan sıyrılan Barrow’un ortasına Rodallega kafayı vurdu, top Beto’nun kontrolünde üstten dışarıya çıktı.


56. dakikada Alpaslan’ın uzun pasında topla buluşan Serdar, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.


70. dakikada Lopes’in ceza sahası içinde topsuz alanda Halil’e yaptığı müdahalenin ardından oyun devam ederken, VAR odasından gelen uyarının ardından hakem Suat Arslanboğa saha kenarında pozisyonu izledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Lopes ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


75. dakikada penaltı atışını kullanan Soner’in vuruşunda kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.


79. dakikada Denizlispor ceza sahası karıştı. Bergdich’in ters vuruşunda kaleye giden topu yine Bergdich çizgiden çıkardı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Cem Satman xx, Mehmet Kısal xx


Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx (Castro dk. 63 x), Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Alpaslan xx, Soner xx, Halil xx (Yasin dk. 85 ?), Serdar xx (Deniz dk. 79 x), Eren xx


Yedekler: Göktuğ, Sanneh, Yusuf, Ege, Yalçın, Leo, Murat


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes xx, Sapunaru xx, Oğuz xx Bergdich xx, Murawski xx, Zeki xx, Recep xx (Mustafa Yumlu dk. 85 ?), Aissati xx (Mehmet dk. 88 ?), Barrow xx (Sacko dk. 72 x), Rodallega xx


Yedekler: Tolgahan, Kadir, Sedat, Oscar, Burak, Kerem, Olcay


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Kırmızı kart: Lopes (dk. 73) (Yukatel Denizlispor)


Sarı kartlar: Titi, Castro, Eren (Göztepe), Bergdich, Lopes, Stackhowiak (Yukatel Denizlispor)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    1. TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    2. Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur..
    3. Pamukkale Rallisi tozu dumana kattı
    4. 'Kraliçe ve Johnson darbesi'ne öfke..
    5. ABD’nin İdlib’in kuzeyine düzenlediği..
    6. Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel..
    7. Futbol: TFF 1. Lig
    8. Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi
    9. Süper Lig puan durumu! İşte, günün..
    10. Beşiktaş Park’ta seri 13 maça çıktı
    11. Beşiktaş taraftarı isyan etti
    12. Futbol: Süper Lig
    13. Futbol: Süper Lig
    14. Beytüşşebap Kaymakamı Pendik Faraşin..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av..
    16. Futbol: TFF 1.Lig
    17. GÜNCELLEME - Sakarya Ticaret Borsası..
    18. Kapadokya'da "Gaziantep Tanıtım..
    19. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile ilk..
    20. Nadal, ABD Açık'ta 4. turda
    21. 2019 Spor Toto Türkiye Amatör Açık..
    22. İran'dan ABD'ye rest
    23. Elazığ’da iki otomobil çarpıştı, biri..
    24. Bozüyük’te Yeniden Refah Partisi 1...
    25. Dünya devi Türkiye’de boks galası..
    26. Moldova'nın aday kadrosu açıklandı
    27. Yaylada kaybolan 6 kişi aranıyor
    28. GÜNCELLEME - Kırklareli'nde hayvan..
    29. İmamoğlu Batman'da düğün törenine..
    30. Ankara’da Dominik Büyükelçiliği’nin..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!