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Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:41
Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Gassama’nın sağ kanttan ortasında Eren kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.


25. dakikada Titi ile Beto arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu önünde bulan Rodallega, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. Ancak VAR odasından gelen talimatın ardından hakem Suat Arslanboğa, pozisyonu saha kenarında bulunan VAR kontrol noktasından izledi ve Rodallega’nın kaleci Beto’ya faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.


33. dakikada Rodallega’nın ara pasında ceza sahasına sokulan Recep, Titi’den sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Beto köşeye giden topun sahibi oldu.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Cem Satman xx, Mehmet Kısal xx


Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Alpaslan xx, Soner xx, Halil xx, Serdar xx, Eren xx


Yedekler: Göktuğ, Sanneh, Castro, Yusuf, Ege, Yasin, Yalçın, Leo, Deniz, Murat


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Yukatel Denizlispor: Stackhowiak x, Lopes xx, Sapunaru xx, Oğuz xx Bergdich xx, Murawski xx, Zeki xx, Recep xx, Aissati xx, Barrow xx, Rodallega xx


Yedekler: Tolgahan, Kadir, Mustafa, Sacko, Sedat, Mehmet Akyüz, Oscar, Burak, Kerem, Olcay


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Bergdich, Lopes (Yukatel Denizlispor)

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:41
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