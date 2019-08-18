Süper Lig: Göztepe 0 - Antalyaspor 1 (Maç sonucu) Süper Lig’in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Süper Lig’in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Antalyaspor’un kazandığı frikikte topun başına geçen Diego’nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada Mukairu’nun pasında topla buluşan Doğukan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin yanından dışarıya çıktı.

83. dakikada Aatif topla beraber ceza sahasına sokuldu. Yaptığı sert vuruşta Beto topu ayaklarıyla kornere çeldi.

87. dakikada Serdar’ın sağdan kestiği topa Leo kafayı vurdu, meşin yuvarlak Boffin’de kaldı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Sanneh xx, Titi xx, Leo xx, Poko xx, Castro xx (Alpaslan dk. 82 x), Deniz xx (Yasin dk. 46 x), Serdar xx, Halil xx (Yalçın dk. 62 x), Eren xx

Yedekler: Göktuğ, Borges, Ege, Veli, Reis, Berkan, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Bahadır xx, Diego xx, Celutska xx, Ufuk xx, Charles xx, Hakan xx (Luis dk. 88 ?), Serdar xx, Doğukan xx (Aatif dk. 72 x), Mukairu xx (Harun Alpsoy dk. 82 x)

Yedekler: Ferhat, Tarık, Salih, Cissokho, Fredy, Chico, Cenk, Harun

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Diego (dk 29) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Titi, Poko, Gassama (Göztepe), Hakan, Celutska, Ferhat (Antalyaspor)

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