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Süper Lig: Göztepe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 22:50
Süper Lig: Göztepe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk devresini konuk ekip Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Poko’nun pasında ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.


28. dakikada Hakan Özmert’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına döndü.


29. dakikada Antalyaspor’da Serdar’ın kullandığı köşe vuruşunda Bahadır topu arka direğe aşırdı. Arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Diego takımını öne geçirdi. 0-1



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx


Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Sanneh xx, Titi xx, Leo xx, Poko xx, Castro xx, Deniz xx, Serdar xx, Halil xx, Eren xx


Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Borges, Ege, Veli, Yasin, Reis, Yalçın, Berkan, Murat


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Bahadır xx, Diego xx, Celutska xx, Ufuk xx, Charles xx, Hakan xx, Serdar xx, Doğukan xx, Mukariu


Yedekler: Ferhat, Tarık, Salih, Cissokho, Fredy, Chico, Harun Alpsoy, Aatıf, Cenk, Harun


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Diego (dk. 29) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Hakan (Antalyaspor)

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 22:50
  1. doğa

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