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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 3.

01 Eylül 2019 Pazar 21:39
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Mücadele konuk takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Medipol Başakşehir’in hücumunda Aleksic’in kafa vuruşu Gençlerbirliği kalecisi Diallo’da kaldı.


64. dakikada Gençlerbirliği’nden Sessegnon ceza sahası yayından şut denemesinde bulundu ancak top Başakşehir’in kalecisi Mert’te kaldı.


83. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Zargo Toure ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale etti. VAR uyarısı sonrasında incelemede bulunan Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Demba ba topu ağlarla buluşturdu. 1-1


90. dakikada İrfan Can’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca’nın vuruşunda meşin yuvarla ağlarla buluştu. 2-1


90+5. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Sessegnon’un şutu Başakşehir kalecisi Mert’te kaldı.



Stat: Eryaman Stadyumu


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Gençlerbirliği:Diallo xxx, Erdem xx, Flavio xx, Fabrıcıo xx (Yasin Pehlivan dk. 47 xx), Halil xx, Sio xx, Sessegnon xx, Zargo Toure xx, Berat xx (Soner Dikmen dk. 66 xx), Candeıas xx, Stancu xx (Rahmetullah Berişbek dk. 86 ?)


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Nadir Çiftçi, Rahmi Can Karadaş, Sefa Yılmaz, Mats Seuntjens, Arda Kızıldağ, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caisara xx, Mehmet Topal xx, Ponck xx, Aziz Behiç xx, Azubuike xx (Gökhan İnler dk. 74 xx), İrfan Can Kahveci xx, Edin Visca xx, Robinho xx, Arda xx (Danijel Aleksic dk. 45 xx), Crivelli xx (Demba ba dk. 45 xx)


Yedekler: Volkan Babacan, Miguel Vieira, Uğur Uçar, Furkan Soyalp, Kerim Frei, Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Sio (dk. 36) (Gençlerbirliği), Demba ba (dk. 83), Edin Visca (dk. 90) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Fabricio, Berat, Soner Dikmen, Zargo Toure, Halil İbrahim (Gençlerbirliği), Arda, Enzo Crivelli (Medipol Başakşehir)

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 21:39
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