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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 3.

01 Eylül 2019 Pazar 20:20
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada orta sahada topla buluşan İrfan Can’ın ceza sahasına yaklaşıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Diallo’dan geri döndü.


13. dakikada ceza sahasına giren Crivelli, Halil İbrahim’in müdahalesi sonucunda yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltıyı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Çakır penaltıyı iptal ederek Crivelli’ye sarı kart gösterdi.


28. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Stancu’nun vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Cüneyt Çakır VAR uyarısı sonrasında yaptığı incelemenin ardından golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.


36. dakikada sağ kanattan Sessegnon pasında topla buluşan Sio’nun şutu direğe çarparak ağlara gitti. 1-0



Stat: Eryaman


Hakemler: Cüneyt Çakır xx , Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Gençlerbirliği:Diallo xxx, Erdem xx, Flavio xx, Fabrıcıo xx, Halil xx, Sio x, Sessegnon xx, Zargo Toure xx, Berat xxx, Candeıas xx, Stancu xx


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Rahmi Can Karadaş, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Mats Seuntjens, Soner Dikmen, Arda Kızıldağ, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caisara xx, Mehmet Topal xx, Ponck xx, Aziz Behiç xx, Azubuike xx, İrfan Can Kahveci xx, Edin Visca xx, Robinho xx, Arda xx, Crivelli xx


Yedekler: Volkan Babacan, Miguel Vieira, Uğur Uçar, Furkan Soyalp, Kerim Frei, Gökhan İnler, Danijel Aleksic, Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Demba Ba


Gol: Sio (dk. 36) (Gençlerbirliği)


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı kartlar: Enzo Crivelli, Fabricio, Berat (Gençlerbirliği), Arda (Medipol Başakşehir)

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 20:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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