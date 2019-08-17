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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 1.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:15
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 1. haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada Toure’nin hatasıyla topu alan El Kabir’in ceza sahasına girerek son çizgiden dışarı çıkardığı topu Samudio iyi kontrol edemedi ve savunma araya girdi.


39. dakikada Samudio’ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı gören Flavio Ramos kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Stat: Eryaman Stadyumu


Hakemler: Bahattin Şimşek xx , Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx


Gençlerbirliği:Diallo xxx, Ahmet Oğuz xx, Zargo Toure xx, Flavio Ramos xx, Pierre Nicolas Polomat xx, Yasin Pehlivan xxx, BeratÖzdemir xxx, Sessegnon xx, Candeias xx, Mats Seuntjens xx, Giovanni Guy Yann Sio x


Yedekler: Adıyaman, Şahindere, Arda Kızıldağ, Halil Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sorin Stancu, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Rahmetullah


Teknik Direktör: Özgür Doğramacı


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mykola Moroziuk xx, Mohamed Abarhoun xx, Chatziisaias xx, Dario Melnjak xx, Amedej Vetrih xx, TiemokoDiomande xx, Boldrin xx, Pauw xx, Samudio Segovia xx, Mostapha El Kabir xx


Yedekler: Tarık Çetin, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Atakan Akkaynak, Yusuf Acer, Oğulcan Çağlayan, Barış Alıcı, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Kırmızı kart: Flavio Ramos (dk. 39) (Gençlerbirliği)

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:15
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