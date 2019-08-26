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Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:16
Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Gaziantep’te oynanan mücadeleyi ev sahibi Gazişehir Gaziantep 4-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Kayode’nin ceza yayı üzerinden çektiği şut yine kaleci Diallo’nun kucağında kaldı.


56. dakikada aut çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Güray, doğrudan kaleye vurdu, top kaleci Diallo’nun üstünden ağlarla buluştu. 3-0


66. dakikada Gazişehir’de sağ kanattan son çizgiye inen Pawlowski’nin ortası kalenin üstünden auta gitti.


69. dakikada Rahmetullah’ın verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Berat’ın gelişine vuruşu savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu. 3-1


72. dakikada Pawlowski’nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Ceylan’ın vuruşu kaleci Diallo’nun bacaklarının arasından ağlarla buluştu. 4-1


86. dakikada Gazişehir’de Junior güzel hareketlerle rakip ceza alanına girdi. Kalabalık yerleşen Gençlerbirliği savunması tehlikeyi büyümeden uzaklaştırdı.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx


Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx (Chibsah dk. 46 x), Toşca xx, Kayode xxx, Güray Vural xx (Pawlowski dk. 58 x), Junior xx, Oğuz Ceylan xx, Diarra xx (Gökhan Alsan dk. 77 x), Twumasi xx, Tetteh xx, Kana Bıyık xx


Yedekler: Lontigkin, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu, Muğdat Çelik


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Gençlerbirliği: Diallo xx, Ahmet Oğuz x, Berat Ayberk Özdemir xx, Nadir Çiftçi xx (Rahmetullah Berişbek dk. 54 x), De Jesus xx, Sessegnon xx (Soner Dikmen dk. 78 ?) , Sio xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 45 x), Toure xx, Candeias xx, Arda Kızıldağ xx, Polomat x


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Stancu, Rahmi Can Karadaş, Sefa Yılmaz, Seuntjens, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Kayode (dk. 31 ve 40 pen.), Güray Vural (dk. 56), Oğuz Ceylan (dk. 72) (Gazişehir Gaziantep), Berat Ayberk Özdemir (dk. 69) (Gençlerbirliği)


Kırmızı Kartlar: Ahmet Oğuz (dk. 27), Polomat (dk. 38) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Djilobodji (Gazişehir Gaziantep), Toure (Gençlerbirliği)

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:16
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