Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu) Süper Lig’in 2.

Süper Lig’in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Gaziantep’te oynanan mücadeleyi ev sahibi Gazişehir Gaziantep 4-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Kayode’nin ceza yayı üzerinden çektiği şut yine kaleci Diallo’nun kucağında kaldı.

56. dakikada aut çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Güray, doğrudan kaleye vurdu, top kaleci Diallo’nun üstünden ağlarla buluştu. 3-0

66. dakikada Gazişehir’de sağ kanattan son çizgiye inen Pawlowski’nin ortası kalenin üstünden auta gitti.

69. dakikada Rahmetullah’ın verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Berat’ın gelişine vuruşu savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu. 3-1

72. dakikada Pawlowski’nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Ceylan’ın vuruşu kaleci Diallo’nun bacaklarının arasından ağlarla buluştu. 4-1

86. dakikada Gazişehir’de Junior güzel hareketlerle rakip ceza alanına girdi. Kalabalık yerleşen Gençlerbirliği savunması tehlikeyi büyümeden uzaklaştırdı.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx (Chibsah dk. 46 x), Toşca xx, Kayode xxx, Güray Vural xx (Pawlowski dk. 58 x), Junior xx, Oğuz Ceylan xx, Diarra xx (Gökhan Alsan dk. 77 x), Twumasi xx, Tetteh xx, Kana Bıyık xx

Yedekler: Lontigkin, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gençlerbirliği: Diallo xx, Ahmet Oğuz x, Berat Ayberk Özdemir xx, Nadir Çiftçi xx (Rahmetullah Berişbek dk. 54 x), De Jesus xx, Sessegnon xx (Soner Dikmen dk. 78 ?) , Sio xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 45 x), Toure xx, Candeias xx, Arda Kızıldağ xx, Polomat x

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Stancu, Rahmi Can Karadaş, Sefa Yılmaz, Seuntjens, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Kayode (dk. 31 ve 40 pen.), Güray Vural (dk. 56), Oğuz Ceylan (dk. 72) (Gazişehir Gaziantep), Berat Ayberk Özdemir (dk. 69) (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kartlar: Ahmet Oğuz (dk. 27), Polomat (dk. 38) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Djilobodji (Gazişehir Gaziantep), Toure (Gençlerbirliği)

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