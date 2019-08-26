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Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:06
Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi Gazişehir Gaziantep’in 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Twumasi’nin pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Kayode, kaleci Diallo ile karşı karşıya kaldı. Kayode, sağ ayağıyla yaptığı vuruş, kaleci Diallo’dan döndü.


10. dakikada Polomat’ın sol kanattan yerden ortaladığı topa, kale önünde dokunamayan Sio, gol fırsatını kaçırdı.


15. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu tarafından kullanılan frikik vuruşunun ardından savunmadan seken topu, önünde bulan Sio’nun şutunu kaleci Günay parmaklarıyla kornere çeldi.


21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Polomat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


27. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Kayode ile bire birde kalan Ahmet Oğuz, rakibini şiddetli bir omuz darbesiyle düşürdü. Maçın hakemi Ahmet’e kırmızı kart gösterdi.


31. dakikada Nadir’in hatalı pasında bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Kayode’nin vuruşu ağlarla buluştu. 1-0


38. dakikada ceza sahası içinde rakibine faul yapan Polomat kırmızı kart gördü.


39. dakikada Gazişehir Gaziantep, VAR incelemesinin ardından penaltı atışı kazandı.


40. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode, penaltıyı gole çevirdi. 2-0


45. dakikada Gazişehir’de Güray’ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top, kaleci Diallo’nun kucağında kaldı.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx


Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, Toşca xx, Kayode xxx, Güray Vural xx, Junior xx, Oğuz Ceylan xx, Diarra xx, Twumasi xx, Tetteh xx, Kana Bıyık xx


Yedekler: Lontigkin, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Pawlowski, Chibsah, Olkowski, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Muğdat Çelik


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Gençlerbirliği: Diallo xx, Ahmet Oğuz x, Berat Ayberk Özdemir xx, Nadir Çiftçi xx, De Jesus xx, Sessegnon xx, Sio xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 45 x), Toure xx, Candeias xx, Arda Kızıldağ xx, Polomat x


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan xx, Stancu, Rahmi Can Karadaş, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Seuntjens, Soner Dikmen, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Kayode (dk. 31 ve 40 pen.) (Gazişehir Gaziantep)


Kırmızı Kartlar: Ahmet Oğuz (dk. 27), Polomat (dk. 38) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Djilobodji (Gazişehir Gaziantep), Toure (Gençlerbirliği)

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:06
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