Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) Süper Lig’in 4.

Süper Lig’in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelede 25. dakika ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.