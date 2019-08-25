Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) Süper Lig’in 2.

Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından son çizgiye inen Feghouli’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Adem’in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.

53. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Babel’in sağ çaprazdan yaptığı yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

60. dakikada Nzonzi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Babel’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

68. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bajic’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

74. dakikada Seri’nin Jevtovic’e yaptığı müdahale sonucu hake Mete Kalkavan VAR’a danışarak Seri’yi kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.

82. dakikada sağ taraftan Mariano’nun yerden pasında Babel’in ceza yayı üzerinde topla buluşarak gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan’dan oyun alanına döndü.

90+6. dakikada Skubic’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Babel’e çarparak sol direk tarafındaki Jevtovic’in önünde kaldı. Jevtovic’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Donk xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Seri xx, Babel xx, Emre Mor xx (Adem dk. 46 x), Feghouli xxx (Jimmy Durmaz dk. 90 ?), Diagne xx (Selçuk dk. 86 ?)

Yedekler: Okan Kocuk, Şener, Ahmet, Linnes, Yunus, Ömer, Atalay Babacan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Ferhat Öztorun xx (Ali Yaşar dk. 84 ?), Jevtovic xxx (Ali Çamdalı dk. 80 ?), Jonsson xx, Ömer Ali xx, Daci xx (Miya dk. 56 x), Milosevic xx, Bajic xx

Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Selim, Mücahit Akçay, Alper Uludağ, Opanasenko, Filipovic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Babel (dk. 60) (Galatasaray), Jevtovic (dk. 90+6) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Seri (dk. 74) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Daci, Ali Turan, Ferhat Öztorun (Konyaspor), Adem Büyük (Galatasaray)

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