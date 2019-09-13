Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) Süper Lig’in 4.

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanatta topla buluşan İlhan’ın ceza sahası içine verdiği pasta gelişine topa vuran Hajradinovic’in şutunu kaleci Muslera kontrol etti.

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma’nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic’in ceza sahası içine çevirdiği topta ön direkte Thiam’ın yaptığı vuruşta top auta çıktı.

17. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Babel’in verdiği pasta Falcao’nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve kaleci Fatih’te kaldı.

34. dakikada sol kanattan Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nzonzi’nin kafa vuruşunda top kaleci Fatih’te kaldı.

38. dakikada Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Falcao’nun şutunda savunmada Ben Youssef’e çarpan top ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Nzonzi xx, Belhanda xx, Lemina x (Ömer dk. 30 ?), Feghouli xx, Babel xx, Falcao xx

Yedekler: Okan, Şener, Emre, Ahmet, Adem, Selçuk, Donk, Jimmy Durmaz, Taylan

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Kasımpaşa: Fatih xx, Hafez xx, Ben Youssef xx, Veysel Sarı xx, Popov xx, Khalili xx, Aytaç Kara xx, Hajradinovic xx, İlhan Depe xx, Quaresma xx, Thiam xx

Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Heintz, Mustafa Pektemek, Veigneau, Fernandes, Furkan, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Falcao (dk. 38) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Hajradinovic (Kasımpaşa), Marcao (Galatasaray)

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