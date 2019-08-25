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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

25 Ağustos 2019 Pazar 22:44
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Feghouli’nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne’nin topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan’dan döndü.


15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazındanFeghouli’nin yaptığı ortada arka direkte Nagatomo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta gitti.


33. dakikada sağ kanattan Emre’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Babel’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı.


45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jevtovic’in doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Donk xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Seri xx, Babel xx, Emre Mor xx, Feghouli xxx, Diagne xx


Yedekler: Okan Kocuk, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Linnes, Yunus, Ömer, Jimmy,Atalay Babacan


Teknik Direktör: Fatih Terim


Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Ferhat Öztorun xx, Jevtovic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Daci xx, Milosevic xx, Bajic xx


Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Selim, Mücahit Akçay, Ali Çamdalı, Faruk Miya, Alper Uludağ, Ali Yaşar, Opanasenko, Filipovic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Sarı kart: Daci (Konyaspor)

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:44
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