Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı) Süper Lig’in 2.

Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Feghouli’nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne’nin topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan’dan döndü.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazındanFeghouli’nin yaptığı ortada arka direkte Nagatomo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada sağ kanattan Emre’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Babel’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı.

45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jevtovic’in doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Donk xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Seri xx, Babel xx, Emre Mor xx, Feghouli xxx, Diagne xx

Yedekler: Okan Kocuk, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Linnes, Yunus, Ömer, Jimmy,Atalay Babacan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Ferhat Öztorun xx, Jevtovic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Daci xx, Milosevic xx, Bajic xx

Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Selim, Mücahit Akçay, Ali Çamdalı, Faruk Miya, Alper Uludağ, Ali Yaşar, Opanasenko, Filipovic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı kart: Daci (Konyaspor)

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