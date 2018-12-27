PFDK, on bir kulübe ceza yağdırdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş’a 140 bin TL, Galatasaray’a da 100 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.12.2018 tarih ve 46 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Aytemiz Alanyaspor Kulübü sporcusu Welinton Souza Silva'nın, 22.12.2018 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Medıpol Başakşehir FK Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Selçuk Erdoğan'a sportmenliğe aykırı hareket cezası

Bursaspor Kulübünün, 23.12.2018 tarihinde oynanan Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası 121,122, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Selçuk Erdoğan'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü sporcusu Egemen Korkmaz'ın, 23.12.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı takdiren 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübünün, 23.12.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa’nın, 22.12.2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı Tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş’ın, 22.12.2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'da röportajlara katılım gösterilmedi

Galatasaray’ın, 23.12.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Tribün 105 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, basın toplantısına antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübünün, 22.12.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Göztepe Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün A, B, C, D, E, F, G, Kuzey Üst Tribün H, I, J, ,K, L, M, N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Göztepe'nin, 22.12.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Göztepe Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Üst A, B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor taraftarına giriş engeli

Trabzonspor’un, 23.12.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt K, J, I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Çaykur Rizespor’un, 23.12.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Üst Misafir G1, G2, G3, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor’un taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor'a ihtar cezası

Boluspor Kulübünün, 23.12.2018 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Boluspor 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 210, 211 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”