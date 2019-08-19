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Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep’i konuk etti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:04
Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep’i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


70. dakikada Dirar’ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Murqi’nin şutunu Gazişehir savunması kornere gönderdi.


75. dakikada Kruse’nin ara pasında ceza alanı içine giren Moses’in içeri çevirdiği topla buluşan Dirar, takımın 4. golünü kaydetti. 4-0


78. dakikada Tolga Ciğerci’nin ceza yayı üzerinden denediği şut girişimi az farkla auta çıktı.


85. dakikada Tolga Ciğerci, uzaktan kaleyi yokladı. Muriqi dönen topu tamamlamak istedi ancak Günay, geçit vermedi.


88. dakikada Kruse’nin savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Ferdi, sol çapraza sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 5-0


90. dakikada Kruse’nin pasını alan Dirar’ın sol köşeden çektiği şut Gazişehir savunmasına çarparak direkten döndü.



Stat: Ülker


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx


Fenerbahçe: Altay xx, İsla xxx, Zanka xxx, Jailson xxxx, Dirar xxx, Ozan xxx, Emre xxxx(Tolga dk. 74 x), Rodrigues xxx (Deniz Türüç dk. 70 x), Moses xxxx (Ferdi dk. 77 xx), Kruse xxxx, Vedat Muriqi xxxx


Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Sadık, Allahyar, Zajc, Alper, Murat


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Olkowski x, Kana-Biyik x, Djilobodji x, Tosca x, Chibsah x (Diarra dk. 57 x), Nogueira x, Morais x, Pawlowski x (Muğdat dk. 65 x), Tetteh x, Kayode x (Kenan Özer dk. 80 ?)


Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Oğuz, Gökhan, Mehmet Erdem, Ali Ateş


Teknik Direktör: Muriusi Sumidica


Goller: Moses (dk. 6 pen.), Muriqi (dk. 17), Emre Belözoğlu (dk. 24 pen.), Dirar (dk. 75), Ferdi Kadıoğlu (dk. 88) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: Muriqi (Fenerbahçe), Chibsah, Tetteh, Nogueira (G.Gaziantep)

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:04
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