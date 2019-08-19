0553 313 94 23

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gazişehir Gaziantep: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep’i konuk ediyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:59
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gazişehir Gaziantep: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Emre’nin pasını alan Kruse, ceza alanı içinde Tosça’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.


6. dakikada topun başına gelen Moses, meşin yuvarlığı filelerle buluşturarak, takımını öne geçirdi. 1-0


12. dakikada Fenerbahçe korneri paslaşarak kullandı. Topu ceza alanı içinde alan Emre, Chibsah’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi.


13. dakikada beyaz noktaya gelen Moses’in cılız vuruşunu Günay kurtardı.


17. dakikada Emre’nin savunma arkasına attığı pası alan Vedat Muriqi, rakibini ekarte ederek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0


21. dakikada sağ taraftan Moses’in açtığı top Morias’ın eline çarptı. VAR’a giden Arda Kardeşler, üçüncü kez beyaz noktayı gösterdi.


24. dakikada topun başına gelen Emre Belözoğlu, meşin yuvarlarğı sol köşeden ağlara bıraktı. 3-0


25.dakikada Tetteh’in pasında topla buluşan Pawlowski’nin, rakibini geçip çaprazdan yaptığı vuruş, direğin dibinden auta çıktı.


27. dakikada Dirar’ın ortasında Günay’ın müdahale ettiği topu Vedat Muriqi tamamladı. Ancak top Kana-Bıyık’tan döndü.



Stat: Ülker


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx


Fenerbahçe: Altay xx, İsla xx, Zanka xx, Jailson xx, Dirar xxx, Ozan xx, Emre xxxx, Rodrigues xx, Moses xxx, Kruse xx, Vedat Muriqi xxx


Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Tolga, Ferdi, Sadık, Allahyar, Zajc, Deniz Türüç, Alper, Murat


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Olkowski x, Kana-Biyik x, Djilobodji x, Tosca x, Chibsah x, Nogueira x, Morais x, Pawlowski x, Tetteh x, Kayode x


Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Kenan, Oğuz, Diarra, Gökhan, Mehmet Erdem, Muğdat, Ali Ateş


Teknik Direktör: Muriusi Sumidica


Goller: Moses (dk. 6 pen.), Muriqi (dk. 17), Emre Belözoğlu (dk. 24 pen.) (Fenerbahçe)


Sarı Kart: Chibsah (G.Gaziantep)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu
    1. Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran..
    2. Türkiye'ye övgüler dizdi! Erdoğan'a..
    3. Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
    4. Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı..
    5. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    6. Gül ve Babacan'ın stratejisi deşifre..
    7. HÜDA PAR'dan şaşırtan kayyım açıklaması!
    8. Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo sınav..
    9. Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı..
    10. A Milli Erkek Voleybol Takımı,..
    11. Kadıköy'de gerginlik! Tribünlere..
    12. Kıran Operasyonu
    13. Manisaspor’yeni sezon formaları..
    14. Fenerbahçe ilk yarı top göstermedi
    15. Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gazişehir..
    16. Futbol: Süper Lig
    17. "İdlib'de Türk askeri konvoyuna..
    18. Afganistan Milli Günü Resepsiyonu
    19. Anket şirketleri yeni partileri..
    20. Bakan Yardımcısı Dursun İstanbul’da..
    21. Moses ‘pamuk’ ile sahada
    22. Türk Silahlı Kuvvetlerinden PKK’ya..
    23. Kalp krizi geçiren hastaya, doktorun..
    24. Almanya, DEAŞ'a katılan..
    25. Manisa FK’dan Vali Daşöz’e ziyaret
    26. Zara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    27. TİKA gönüllüleri Özbekistan'da
    28. Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu genci..
    29. Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020..
    30. Zonguldak’ta yakalanan bankamatik..
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten çarpıcı kayyım yorumu
    HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten çarpıcı kayyım yorumu
    Kayyım atamaları sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama
    Kayyım atamaları sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama