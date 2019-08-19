Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gazişehir Gaziantep: 0 (İlk yarı) Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep’i konuk ediyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Emre’nin pasını alan Kruse, ceza alanı içinde Tosça’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

6. dakikada topun başına gelen Moses, meşin yuvarlığı filelerle buluşturarak, takımını öne geçirdi. 1-0

12. dakikada Fenerbahçe korneri paslaşarak kullandı. Topu ceza alanı içinde alan Emre, Chibsah’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi.

13. dakikada beyaz noktaya gelen Moses’in cılız vuruşunu Günay kurtardı.

17. dakikada Emre’nin savunma arkasına attığı pası alan Vedat Muriqi, rakibini ekarte ederek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

21. dakikada sağ taraftan Moses’in açtığı top Morias’ın eline çarptı. VAR’a giden Arda Kardeşler, üçüncü kez beyaz noktayı gösterdi.

24. dakikada topun başına gelen Emre Belözoğlu, meşin yuvarlarğı sol köşeden ağlara bıraktı. 3-0

25.dakikada Tetteh’in pasında topla buluşan Pawlowski’nin, rakibini geçip çaprazdan yaptığı vuruş, direğin dibinden auta çıktı.

27. dakikada Dirar’ın ortasında Günay’ın müdahale ettiği topu Vedat Muriqi tamamladı. Ancak top Kana-Bıyık’tan döndü.



Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx

Fenerbahçe: Altay xx, İsla xx, Zanka xx, Jailson xx, Dirar xxx, Ozan xx, Emre xxxx, Rodrigues xx, Moses xxx, Kruse xx, Vedat Muriqi xxx

Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Tolga, Ferdi, Sadık, Allahyar, Zajc, Deniz Türüç, Alper, Murat

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Olkowski x, Kana-Biyik x, Djilobodji x, Tosca x, Chibsah x, Nogueira x, Morais x, Pawlowski x, Tetteh x, Kayode x

Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Kenan, Oğuz, Diarra, Gökhan, Mehmet Erdem, Muğdat, Ali Ateş

Teknik Direktör: Muriusi Sumidica

Goller: Moses (dk. 6 pen.), Muriqi (dk. 17), Emre Belözoğlu (dk. 24 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı Kart: Chibsah (G.Gaziantep)

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