Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Maç devam ediyor) Süper Lig’in 1.

Süper Lig’in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

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