Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) Süper Lig’in 3.

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Kruse’un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muriqi’nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

50. dakikada Pererira’nın uzun pasında Sosa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sosa’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına tokatladı.

53. dakikada sağ çaprazdan Tolga’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Kruse’un kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Nwakaeme’nin rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girdi. Nwakaeme’nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’a çarparak kornere gitti.

88. dakikada ceza yayı önünde topu önünde bulan Yusuf Sarı’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.



Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alkes Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Ozan xx, Zanka xx, Jailson xx, Dirar xx, Tolga xx, Emre xx, Deniz xx (Zajc dk. 69 x), Rodrigues xxx (Ferdi dk. 73 x), Max Kruse xx (Mevlüt dk. 83 ?), Muriç xx

Yedekler: Harun, Sadık, Serdar, Murat, Alper, Tolgay, Mehmet Ekici

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak x (Yusuf Sarı dk. 71 x), Sosa xx, Avdijaj xx (Doğan dk. 46 x), Nwakaeme xx, Ekuban xxx, Sörloth xx (Koray dk. 82 ?)

Yedekler: Erce, Abdurrahim, Fernandes, Campi, Ahmet Canbaz, Mikel, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Rodrigues (dk. 17) (Fenerbahçe), Ekuban (dk. 28) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Sosa, Nwakaeme, Uğurcan (Trabzonspor), Dirar (Fenerbahçe)

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