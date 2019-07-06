Süper Lig ekibinden Mehmet Topal bombası!
Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Eski hocası olan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, tecrübeli ismi takımda görmek istediğini aktardı.06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:50
Çaykur Rizespor’un, Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Mehmet Topal ile ciddi şekilde ilgilendiği ve menajeri aracılığıyla da tecrübeli futbolcuya bir teklif yaptığı öğrenildi.
Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen sarı-lacivertli kulüple anlaşarak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.
Bu kararın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da şartların uygun olması halinde Topal’ı takımında görmek istediğini belirtmişti.
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