Süper Lig ekibinde büyük şok! Yıldız futbolcu 6 ay sahalardan uzak...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte forma giyen Adama Traore'nin 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.07 Ekim 2018 Pazar 01:10
Göztepe, ön çapraz bağlarında yırtık saptanan Adama Traore'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Göztepe'nin yaptığı sakatlık açıklaması şu şekilde;
Sağlık heyetimiz, Kasımpaşa maçında sakatlanan oyuncularımız Adama Traore ve Lamine Gassama hakkında açıklamada bulundu.
Adama Traore: Oyuncumuz Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir.
Lamine Gassama: Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.
Oyuncularımıza geçmiş olsun diliyoruz.
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