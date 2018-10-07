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Süper Lig ekibinde büyük şok! Yıldız futbolcu 6 ay sahalardan uzak...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte forma giyen Adama Traore'nin 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

07 Ekim 2018 Pazar 01:10
Süper Lig ekibinde büyük şok! Yıldız futbolcu 6 ay sahalardan uzak...

Göztepe, ön çapraz bağlarında yırtık saptanan Adama Traore'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Göztepe'nin yaptığı sakatlık açıklaması şu şekilde;

Sağlık heyetimiz, Kasımpaşa maçında sakatlanan oyuncularımız Adama Traore ve Lamine Gassama hakkında açıklamada bulundu.

Adama Traore: Oyuncumuz Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir.

Lamine Gassama: Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Oyuncularımıza geçmiş olsun diliyoruz.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 01:10
  1. Süper Lig
  2. Göztepe
  3. Adama Traore

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