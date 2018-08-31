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Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut görevi bıraktı

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un başkanı Cihan Bulut, görevinden istifa ettiğini söyledi.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:28
Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut görevi bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Cihan Bulut, görevinden istifa ettiğini açıkladı.  

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Cihan Bulut, 10 Ocak'ta devraldığı başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Kayyıma gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulübü, gece gündüz çalışarak bugünlere getirdiklerini anlatan Bulut, desteklerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ederken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Huzurluyum, gülerek gidiyorum. Benim kimseyle kavgam yok, olmayacak. Antalyaspor'a zarar verici hiçbir şey yapmadım, yapmayacağım. Buraya kadarmış. Taraftarım bunu istedi. Taraftarımın sesine kulak verdim. Biz görevden kaçmadık, koltuğa yapışmadık. Küfür edenlere, beni Atatürk düşmanı olarak gösterenlere hakkımı helal etmiyorum."

Maliyeti yüksek oyuncuların takımdan gönderilmesi hakkında, "Yollarımızı ayırmasaydık, batacaktık." ifadelerini kullanan Bulut, "Ben de Eto'o gibi bir futbolcuyu transfer etmeyi, taraftarın beni alkışlamasını isterdim. Ancak benden sonra gelecek yönetime fazla yük bırakmamak istedim." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş galibiyetinin ardından görevi bırakmanın ayrıca gururunu yaşadığını belirten Bulut, kulüpte yönetim kurulunun toplanıp, olağanüstü genel kurula kadar görevi üstlenecek yeni başkanı seçeceğini kaydetti. 

Bulut, olaganüstü genel kurul öncesi ismi adaylar arasında geçen eski başkan Ali Şafak Öztürk ile bugün bir toplantı yapmayı planladığını ancak bunun iletişim hatasından kaynaklı olarak gerçekleşemediğini sandığını dile getirdi.

Kulübün borcunu yaklaşık 50 milyon lira azalttıklarını savunan Bulut, yeni borç yapmadıklarını, pahalı futbolcularla da yollarını ayırıp, ayakta kaldıklarını dile getirerek, "Toplam borcumuz 500 milyon liradan az." açıklamasını yaptı.

Cihan Bulut, 20 Ağustos'ta basın toplantısı düzenleyip, Atiker Konyaspor maçında taraftarların, yönetimin istifa etmesi yönündeki talepleri üzerine, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 12:28
  1. Konya
  2. Cihan Bulut
  3. Antalyaspor
  4. Cihan Bulut istifa

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