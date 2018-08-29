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Süper Lig ekibi yıldız oyuncun kardeşini transfer etti!

Evkur Yeni Malatyaspor,bir zamanlar Milan forması giyen yıldız futbolcu Sulley Muntari'nin kardeşi Muniru ile 2 yıllığına anlaşma sağladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:58
Süper Lig ekibi yıldız oyuncun kardeşini transfer etti!

Malatya temsilcisinin geçen sezon Steaua Bükreş, bu sezon başında ise Portekiz'in Tondela takımında forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Sulley Muniru ile 2 yıllığına anlaştığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulübün bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Ganalı Sulley Muniru ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve orta saha oyuncusunun Malatya’ya gelerek takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Ganalı oyuncunun yıldız futbolcu Sulley Muntari2nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor transferde Ömer Şişmanoğlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Donald, Guilherme ve Aleksic'i kadrosuna katmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:58
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Sulley Muntari
  3. Sulley Muniru

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