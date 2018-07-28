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Süper Lig ekibi otelde rehin kaldı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hollanda'da devam eden yeni sezon hazırlıkları sırasında masrafları ödeyemediği gerekçesiyle kamp yaptığı otelde bir süreliğine rehin kaldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 21:18
Süper Lig ekibi otelde rehin kaldı!

Maddi kriz nedeniyle zor günler geçiren Antalyaspor’un yurtdışı kampında otel krizi çıktı. Kırmızı-beyazlılar 2.etap kamp çalışmaları için Hollanda’ya gitti.

 
Daha sonra devreye giren Antalyaspor’lu futbolcular, otel masraflarını ortaklaşa ödeme kararı aldı. Futbolcuların ödeme yapmasının ardından otel yönetimi Antalyaspor’un otelden ayrılmasına izin verdi. (A Spor)
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 21:18
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