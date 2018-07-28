Süper Lig ekibi otelde rehin kaldı!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hollanda'da devam eden yeni sezon hazırlıkları sırasında masrafları ödeyemediği gerekçesiyle kamp yaptığı otelde bir süreliğine rehin kaldı.28 Temmuz 2018 Cumartesi 21:18
Maddi kriz nedeniyle zor günler geçiren Antalyaspor’un yurtdışı kampında otel krizi çıktı. Kırmızı-beyazlılar 2.etap kamp çalışmaları için Hollanda’ya gitti.
11 günlük kampın bitiminin ardından otelden ayrılmaya hazırlanan takım, büyük bir krizin eşiğinden döndü. Akdeniz ekibinin masrafları ödeyememesi nedeniyle, otel yetkilileri takımın tesisten çıkmasına izin vermedi ve Antalyaspor’un kısa süreliğine rehin kaldığı öğrenildi.
Daha sonra devreye giren Antalyaspor’lu futbolcular, otel masraflarını ortaklaşa ödeme kararı aldı. Futbolcuların ödeme yapmasının ardından otel yönetimi Antalyaspor’un otelden ayrılmasına izin verdi. (A Spor)
YORUM YAZ