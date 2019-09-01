Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1 (Maç sonucu) Süper Lig’in 3.

Süper Lig’in 3. haftasında D.G. Sivasspor, sahasında Gazişehir Gaziantep’i konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada topu ceza sahası içerisine süren Fernando Yatabare’ye göndermek isterken Kana’ya çarpan topu Kaleci Güray uzaklaştırdı.

58. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Emre kaleye gönderdi. Top az farkla auta çıktı.

72. dakikada Erdoğan’ın ortasında müsait durumdaki Kone kafa şutu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-1

82. dakikada Rybalka’nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

85. dakikada Oğuz’un pasında Raman sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Top Samassa’nın ellerinde kaldı.



Stat: Yeni Sivas 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçer xxx, Alparslan Dedeş xxx, Abdullah Bora Özkara xxx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Ziya xx, Appindangoye xx, Caner xxx, Fatih xx (Fernando dk. 46 x), Cofie xx (Rybalka dk. 40 xx), Hakan xx, Emre xx, Mert xx (Kone dk. 66 xx), Erdoğan xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Papp, Oliveira, Armin, Furkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Oğuz xx, Kana xx, Toşca xxx, Morais xx, Djilobodji xx, Güray xx (Junior dk. 60 x), Tetteh xx, Diarra xx (Raman dk. 68 xx), Twumasi xxx (Kenan dk. 78 x), Kayode xx

Yedekler: Ulaş, Kubilay, Olkowski, Gökhan, Mehmet, Muğdat

Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica

Gol: Twumasi (dk. 35) (Gazişehir Gaziantep FK) Kone (dk.72)(D.G. Sivasspor)

Sarı kartlar: Cofie, Appindangoye, Emre (D.G. Sivasspor), Oğuz, Günay, Twumasi, Kenan (Gazişehir Gaziantep)

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