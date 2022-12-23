Süper Lig dev işi bitirdi! Artık Süper Lige geliyor...

Galatasaray, Deniz Undav transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Oyuncuyla el sıkışan Galatasaray, Brighton'la da anlaşmaya yakın. Sarı-Kırmızılılar, Deniz Undav'ı 1,5 yıllığına kiralayacak.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katacağı ilk isimlerden biri Deniz Undav olacak gibi görünüyor. İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun 1.5 yıllığına kiralanması için görüşmeler devam ediyor.

DENİZ UNDAV GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Fanatik'e göre; Türk pasaportlu golcü, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Oyuncudan istediği verimi alamayan İngiliz kulübü de transfere sıcak bakıyor.

Tarafların şartlarda anlaşması için arada sadece ufak pürüzlerin kaldığı ve pazarlık sürecinin pozitif yönde ilerlediği kaydedildi.

Deniz Undav transferiyle birlikte Galatasaray, hücum hattında çok önemli bir yerli alternatifine kavuşmuş olacak.