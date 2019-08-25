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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.

25 Ağustos 2019 Pazar 21:23
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2. haftasında Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Çaykur Rizespor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Mykola Morozyuk’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Aaron Appindangoye, Mohamed Abarhoun’u itti ve Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Samudio takımının ilk golünü attı. 1-0


59. dakikada Nill De Pauw sağ kanattan ceza alanına hareket eden Fernando Boldrin’i gördü ve pasını aktardı, Boldrin’in altıpasa girmeden sağ çaprazdan vurduğu top filelerle buluştu. 2-0


80. dakikada Demir Grup Sivasspor Kone’in ceza sahası sol çaprazdan geriye doğru çıkardığı topu Fernando Andrade karşıladı. Fernando Andrade ceza sahası içerisinden uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1



Stat: ÇAYKUR Didi


Hakemler: Fırat Aydınus x, Aleks Taşçıoğlu x, Erdem Bayık x


Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Abarhoun xxx, Attamah xxx, El Kebir ? (Oğulcan dk. 13 xxx), Boldrin xxx (Abdullah dk. 76 xx), Nill De Pauv xxx (Barış dk. 90 ?), Samudio xxx, Dimitrios xx, Vetrih xx, Melnjak xxx, Moroziuk xxx


Yedekler: Yarık, El Talbi, Atakan, Diomande, Burak, Oğuz, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Demirgrup Sivasspor: Samassa x, Marcelo x, Caner x, Aaron x, Ziya x, Hakan xx, Mert Hakan x (Sergiy dk. 80 x), Cofie x (Kone dk. 65 xx), Erdoğan x (Fernando Andrea dk. 62 xx), Yatabare xx, Emre x


Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Paul, Fatih, Derlek, Oliviera


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Samudio (dk. 53 pen.), Boldrin (dk. 59) (Çaykur Rizespor), Andrea (dk. 80) (Demir Grup Sivasspor)


Sarı Kartlar: Oğulcan, Attamah (Çaykur Rizespor), Aaron, Emre (Demir Grup Sivasspor)

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 21:23
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