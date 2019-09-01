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Süper Lig: BTC Türk Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

BTC Türk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3.

01 Eylül 2019 Pazar 23:56
Süper Lig: BTC Türk Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

BTC Türk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada ikinci yarına hızlı başlayan ev sahibi ekibin baskısı sonuç verdi. Sağ kanatta topla buluşan Bifoma, ceza sahasına girerek topu ağlarla buluşturdu. 1-3


57. dakikada Alanyaspor’un atağı sonrası kontra atak yakalan Yeni Malatyaspor’da Donald’ın pası ile topla buluşan Jahovic, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu ve aradaki farkı 1’e indirdi. 2-3


69. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Yeni Malatyaspor’da topa çıkan Eren, topu kafa ile az farka auta yolladı.


78. dakikada beraberlik golü için bastıran ev sahibi ekipte, Jahivic’in ara pasında topla ceza alanında buluşan Bifoma kaleciyi geçemedi. Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mehmet Metin xx, Özgür Ertem xx


BTC Türk Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Hadebe x (Acquah dk. 45 x), Özer xx, Sakıb xx, Mina x, Donald xx, Guilherme x (Chaaleli dk. 45 x), Robin xx, Fofana xx (Eren dk. 67 x), Bifouma xx, Jahovic xx


Yedekler: Ufuk, Mustafa, Chebake, Rahman Buğra, Chaaleli, Ahmed, Erkan, Acquah


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Alanyaspor: Marafona xxx, Steven Caulker xx, Juanfran xxx, N’Sakala xxx, Welinton xxx, Junior Fernandes xxx( Salih dk. 59 xx), Manolis Siopis xx (Musa dk. 80 x), Anastasios Bakasetas xxx (Tzavellas dk. 74 x), Ceyhun xxx, Efecan xxx, Papiss Cisse xxx


Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Hasan Ayaroğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Musa Çağıran, Djalma Campos, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Bifoma (dk. 47), Jahovic (dk. 57) (BTC Türk Yeni Malatyaspor), (Ceyhun (dk. 19), Junior Fernandes (dk. 22), Papiss Cisse (dk. 44) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Sakıb, Özer, Chaaleli, Donald (BTC Türk Yeni Malatyaspor), Manolis Siopis, N’Sakala (Alanyaspor)

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 23:56
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