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Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Göztepe:0 (Maç sonucu)

Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 3-0’lık skorla mağlup etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 22:33
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Göztepe:0 (Maç sonucu)

Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 3-0’lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Adem Ljajic pasında ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Caner’in ortasında top direkt kaleye gitti ve ağlarla buluştu. 2-0


59. dakikada Lens’in pasında sol kanatta topla buluşan Adem Ljajic’in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Beto’nun müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-0


78. dakikada sağ kanattan Poko’nun pasında topla buluşan Castro’nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


79. dakikada Lens’in ceza sahası dışından aşırtmasında kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.


90+2. dakikada Poko’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alparslan’ın şutu direkten döndü.



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Victor Ruiz xx, Caner Erkin xx, Medel xx (Necip Uysal dk. 67 x), Oğuzhan Özyakup xx (Muhayerdk. 85 ?), Adem Ljajic xx, Lens xx, Tyler Boyd xx (N’Koudou dk. 61 x), Güven Yalçın xx


Yedekler: Utku, Douglas, Pedro, Muhayer, Kartal, Orkan Çınar, Quaresma, Umut


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Göztepe: Beto x, Gassama x, Sanneh x, Titi xx, Schwechlen x, Borges x (Alpaslan dk. 75 x), Poko x, Yasin Öztekin x (Andre Castro dk. 61 x), Serdar Gürler x, Deniz Kadah x, Erden Derdiyok x (Halil Akbunar dk. 46 x)


Yedekler: Göktuğ, Berkan, Reis, Yalçın, Batuhan, Ege Özkayımoğlu


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Güven (dk. 45+2), Vida (dk. 54), Adem Ljajic (dk. 59) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Poko (Göztepe), Victor Ruiz (Beşiktaş)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 22:33
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