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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:55
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


53. dakikada Caner’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Vida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


55. dakikada sol kanatta topu alan N’Koudou’nun yerden direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.


73. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül’ün ortasında arka direkte bulunan N’Koudou’nun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


76. dakikada Adem Ljajic’in ceza sahası içine rakiplerini geçerek girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.


90+7. dakikada sağ taraftan Samudio’nun içeri çevirdiği topa arka direkte Vetrih’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xxx, Ruiz xx, Caner Erkin xx, Dorukhan Toköz xx, Adem Ljajic xx, Oğuzhan Özyakup x (Douglas dk. 46 x), Lens xx (Rebocho dk. 86 ?), Tyler Boyd xx (N’Koudou dk. 46 xxx), Güven Yalçın xx


Yedekler: Utku, Roco, Orkan, Kartal, Muhayer, Necip, Umut Nayir


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Morozyuk xx (Orhan dk. 67 x), Chatziisaias xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Attamah xx, Vetrih xx Pauw xx (Diomande dk. 80 ?), Boldrin xx, Samudio xx, Oğulcan Çağlayan xx (Scepovic dk. 61 x)


Yedekler: Tarık, Burak, Barış Alıcı, Abdullah, Sasse, Atakan, Oğuz Kaan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Vida (dk. 53) (Beşiktaş), Oğulcan Çağlayan (dk. 37) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Lens, Dorukhan, Adem Ljajic, Rebecho, Nkoudou (Beşiktaş), Morozyuk (Çaykur Rizespor)

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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