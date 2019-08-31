Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) Süper Lig’in 3.

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan hareketlenen Caner’in pasında topla buluşan Adem Ljajic’in ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

11. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Lens’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

13. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Ljajic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

18. dakikada Boyd’un ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda defanstan seken top Güven Yalçın’da kaldı. Güven’in altıpastan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

21. dakikada sol kanattan Adem Ljajic’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Güven’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarıya gitti.

34. dakikada sol taraftan Adem Ljajac’in kullandığı köşe vuruşunda direk kaleye giden topu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

37. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında orta sahada topla buluşan Pauw’un ara pasında defansın arkasına sarkan Oğulcan’ın ceza sahası içine girip kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz xx, Caner Erkin xx, Dorukhan Toköz xx, Adem Ljajic xx, Oğuzhan Özyakup xx, Lens xx, Tyler Boyd xx, Güven Yalçın x

Yedekler: Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Orkan, Kartal, Muahyer, Necip, N’Koudou, Umut Nayir

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Morozyuk xx, Chatziisaias xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Attamah xx, Vetrih xx, Pauw xx, Boldrin xx, Samudio xx, Oğulcan Çağlayan xxx

Yedekler: Tarık, Burak, Orhan, Barış Alıcı, Abdullah, Sasse, Atakan, Oğuz Kaan, Diomande, Scepovic

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Oğulcan Çağlayan (dk. 37) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Lens (Beşiktaş)

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