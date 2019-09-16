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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:06
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Ceyhun Gülselam’ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Djalma’nın gelişine vuruşu üstten auta gitti.


46. dakikada kaleci Altay Bayındır, kale vuruşunda kısa kullandığı topu Jailson, kendi ceza alanı içinde uzaklaştırmak istedi. Baskı yapan Bakasetas’a çarpan top Papiss Cisse’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde sağ ayağıyla yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


62. dakikada savunmada Ozan Tufan’ın kaptırdığı top sonrasında sol çaprazdan ceza alanı içine giren Junior Fernandes, sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu Altay Bayındır’ın altından ağlarla buluşturdu. 3-1


64. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza alanı içinde yaşanan karambolde top Muriç’in önünde kaldı. Muriç’in zor pozisyonda yaptığı vuruş önce kaleciye sonra yan kale direğine çarparak oyuna döndü.


79. dakikada Vedat Muriqi, uzak mesafeden sol ayağıyla sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.


89. dakikada sol kanattan Kruse’nin ceza sahası içine kestiği ortada Muriç’in kafası üstten auta çıktı.


90+2. dakikada Cisse’nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Bakesatas’ın sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Halis Özkahya x, Volkan Ahmet Narinç x, Asım Yusuf Öz x


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Welinton xx, Caulker xx, Nsakala xx, Sıopıs xx, Ceyhun Gülselam xxx( Salih Uçan dk. 80 x), Efecan Karaca x( Djalma Campos dk. 24 xx), Bakasetas xxx, Junior Fernandes xxx(Bammou dk. 69 x), Cisse xxx


Yedekler:Eray Biniçan, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Erol Bulut


Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Ozan Tufan x, Zanka x (Ferdi Kadıoğlu dk. 68), Jailson x, Dirar x, Tolga Ciğerci xx, Gustavo x, Deniz Türüç x (Alper Potuk dk. 68 x), Kruse xx, Rodrıgues x (Mevlüt Erdinç dk. 85 ?), Vedat Muriç x


Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zajc, Murat Sağlam, Adil Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Tolga Ciğerci (dk. 39) (Fernerbahçe), Cisse (dk. 45 ve 46), Fernandes (dk. 62) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dirar (Fenerbahçe)

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:06
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