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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1- Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:00
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1- Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadeleni ilk yarısı konuk ekibin 1-1’lik eşitlikletamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Ceyhun Gülselam’ın kale içine ortasında kaleye yönelen topu kaleci tek hamlede kontrol etti.


16. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı etkili ortayı Max Kruse, arka direkte değerlendiremedi ve top dışarı gitti.


39. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Garry Rodrigues’in pasında Max Kruse topukla Tolga Ciğerci’ye bıraktı. Tolga Ciğerci, ceza alanı içinden sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1


42. dakikada Welinton’un sol kanattan kale arkasına ortasında Djalma’nın vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.


45. dakikada sol kanattan Nskala’nın uzun kullandığı taç atışında kaleci Altay’la savunmanın anlaşamamasından dolayı boşta kalan topu Fernandes altı pas içinde bulunan Cisse’ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşu ağlara gitti. 1-1



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Halis Özkahya x, Volkan Ahmet Narinç x, Asım Yusuf Öz x


Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Juanfran x, Welinton x, Caulker x, Nsakala x, Sıopıs x, Ceyhun Gülselam x, Efecan Karaca x (Djalma Campos dk. 24 x), Bakasetas x, Junior Fernandes x, Cisse xx


Yedekler: Eray Biniçan, Bammou, Salih Uçan, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Erol Bulut


Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Ozan Tufan x, Zanka x, Jailson x, Dirar x, Tolga Ciğerci xx, Gustavo x, Deniz Türüç x, Kruse xx, Rodrıgues, Vedat Muriç x


Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Zajc, Alper Potuk,Murat Sağlam, Adil Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Tolga Ciğerci (dk. 39) (Fenerbahçe), Cisse (dk. 45) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kart: Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:00
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