Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig’in 4.
16 Eylül 2019 Pazartesi 20:35
Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 beraberlikle geçildi.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:35
YORUM YAZ