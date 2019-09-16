Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) Süper Lig’in 4.

Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 beraberlikle geçildi.

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